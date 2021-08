AEX veert licht op, ForFarmers onderuit bij smallcaps

De AEX noteert 0,1% winst bij 774,38 punten. De hoofdindex remde donderdag net af voor een nieuw record.

De Britse FTSE staat licht lager, maar de Duitse DAX en Franse CAC 40 koersen winnen tot 0,3% terrein.

In Azië eindigt de handel vooral in het rood: de Hangseng verliest 0,9%, de Japanse Nikkei is 0,14% lager gesloten, maar in China staat Shanghai 0,2% in de plus, Shenzhen noteert vlak.

Coronazorgen

In Zuid-Korea, thuishaven van grote chipproducenten en halfgeleiders, riep de regering op reizen te beperken. In China heeft de overheid extra regels uitgevaardigd voor het dragen van coronamaskers.

Futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur staan vlak tot licht in het rood. Aandelen van Moderna en Pfizer kunnen bewegen op het nieuws dat de Amerikaanse medische toezichthouder toestemming geeft voor hun derde vaccindosis voor mensen met een verzwakt immuunsyseem.

Brentolie zakt 0,9% tot $70,70 per vat. De euro staat 0,1% hoger tegen de dollar bij $1,17379. De risicovergoeding die beleggers krijgen voor de beeldbepalende 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalt tot 1,349%. Zijn Duitse tegenhanger loopt iets op tot -0,458%.

Aegon gewild

Verzekeraar Aegon leidt in de AEX, na 7,3% stijging donderdag, dankzij een kleine koersdoelverhoging van Berenberg tot €5,40 bij een herhaald koopadvies. Het aandeel pakt 1,5% winst.

Staalmaker ArcelorMittal plust 0,7%. Betalingenverwerker Adyen dikt 0,6% aan.

Bij de hoofdfondsen ziet Berenberg meer waarde in NN Group (+0,1%). Het verhoogt zijn koersdoel van €38,70 naar €46,00, het houden-advies blijft overeind. De analist verwacht dat ’een flink deel’ van de verwachte verkoop van vermogensbeheerder NNIP naar de aandeelhouders zal gaan. „Dit zal vermoedelijk een verlaging van de winstvooruitzichten compenseren”, concludeert hij.

Ahold Delhaize gaat ex-dividend.

Technologiefonds Prosus laat 0,9% liggen.

Shell verliest 0,3%. Analisten van HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern terug van kopen naar houden.

In de Midkap gaat OCI met 1,6% koerswinst aan kop. Speciale metalenproducent AMG warmt met 1,4% op. Alfen krijgt een schok en zakt onderin 2,6%, biotechfonds Galapagos verliest 0,6%.

Diervoederproducent ForFarmers zakt 7%. Het meldde in eigen woorden ’teleurstellende’ resultaten. Door forse margedruk en heftige concurrentie daalde de nettowinst met 26%.

