Futures: Damrak zet winstreeks voort

De AEX remde donderdag net af voor een nieuw record. De index sloot 0,1% lager bij 773,95 punten.

De Britsen FTSE staat licht lager, maar de Duitse DAX en Franse CAC 40 koersen winnen tot 0,3% terrein.

In Azië eindigt de handel vooral in het rood: de Hangseng verliest 0,9%, de Japanse Nikkei daalt 0,2%, maar in China staat Shanghai 0,2% in de plus, Shenzhen noteert vlak.

In Zuid-Korea, thuishaven van grote chipproducenten en halfgeleiders, riep de regering op reizen te beperken. In China heeft de overheid extra regels uitgevaardigd voor het dragen van coronamaskers.

De euro staat 0,1% hoger tegen de dollar bij $1,17379.

Diervoederproducent ForFarmers meldde in eigen woorden ’teleurstellende’ resultaten. Door forse margedruk en heftige concurrentie daalde de nettowinst met 26%.

