Techaandelen vergroten verlies AEX

De AEX noteert 0,4% verlies bij 772,9 punten. Het wordt met 0,8% toename over vijf handelsdagen wel de vierde winstweek op rij, bij een rendement dit jaar van 24%.

De AMX verdient 0,5% bij 1091,8 punten.

De Britse FTSE wint 0,4%. De Britse economie groeide tussen april en juni met 4,8%. De Duitse DAX stijgt 0,3% en ging voor het eerst in zijn historie door de grens van 16.000 punten, in maart doorkruiste de index de lijn van 15.000 punten. De Franse CAC 40 noteert 0,3% winst.

In Azië eindigt de handel vooral in het rood. Lee Jae-jong heeft de gevangenis vervroegd verlaten na een celstraf wegens omkoping. Hij keert naar verwachting snel terug bij elektronicaproducent Samsung (-3,4%).

Coronazorgen

In Zuid-Korea, thuishaven van grote chipproducenten en halfgeleiders, riep de regering op reizen te beperken. In China heeft de overheid ook extra regels uitgevaardigd, bijvoorbeeld voor het dragen van coronamaskers.

,,De beurzen in Europa reageren de cijfers over gestaag herstel van de economie. Voor beleggers is nu de vraag hoeveel er nog in het vat zit bij de bedrijven”, zegt analist Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

In de Verenigde Staten was er gemiddeld vrijwel geen verrassing meer in de laatste cijfers. Bij 19 keer de verwachte winst zijn aandelen relatief duur geworden, zegt Van Zeijl. ,,Daar komt vast nog wat bij aan winst, maar de taxatie voor de winsten van volgend jaar zijn al lager.”

Europese aandelen deden het oveigens in 62% van de gevallen beter dan verwacht.

Cruciaal voor de verwachting van bedrijfswinsten is de renteontwikkeling. Over twee weken vergadert de Federal Reserve over het rentebeleid in Jackson Hole. Van Zeijl: ,,Ik denk niet dat die rente nog verder gaat dalen de komende tijd. En technologieaandelen hebben het tot nu toe ongelooflijk goed gedaan, de winsten waren zoveel beter dan verwacht. De vraag is dus waar de winsten vandaan moeten komen.”

Modena/Pfizer in vizier

Futures voor opening van beurzen in New York om 15.30 uur staan licht hoger. Donderdag eigenden de grote beurzen zich records toe. Disney schiet nog eens 5% omhoog, Airbnb gaat voorbeurs rond 4% terug.

Aandelen van Moderna en Pfizer kunnen bewegen op het nieuws dat de Amerikaanse medische toezichthouder toestemming geeft voor hun derde vaccin-dosis of ’booster’ voor tien miljoen Amerikanen met een verzwakt immuunsysteem.

Brentolie zakt 0,9% tot $70,70 per vat. De euro staat 0,1% hoger tegen de dollar bij $1,17379. Maar verwacht dat de dollar als vluchtheuvel wordt ingeslagen nu de deltavariant van corona opleeft, stelt vermogensbeheerder MUFG.

De risicovergoeding die beleggers krijgen voor de beeldbepalende 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie daalt tot 1,349%. Zijn Duitse tegenhanger loopt iets op tot -0,458%.

Bitcoin stijgt 4% tot $46.208. Zorgen over meer aanscherping van regulering voor transacties op platforms en de belastingaangifte koelden af.

Aegon gewild

Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield wordt bovenin de AEX ingekocht tot 2,5% koerswinst.

Verzekeraar Aegon groeit 1,5%, na 7,3% stijging donderdag, dankzij een kleine koersdoelverhoging van Berenberg tot €5,40 bij een herhaald koopadvies.

Staalmaker ArcelorMittal plust 1%. Sectorgenoot Tata Steel werd positiever over komende kwartalen. Het Indiase concern verhoogde zijn winst tot €1,12 miljard tegen dik 500 miljoen verlies vorig jaar. Vooral de Europese afdeling herstelde, met ruim 17%. Dat leverde een winst op van €177 miljoen.

Bij de hoofdfondsen ziet Berenberg ook meer waarde in NN Group (+0,5%). Het verhoogt zijn koersdoel van €38,70 naar €46,00, het houden-advies blijft overeind. De analist verwacht dat ’een flink deel’ van de verwachte verkoop van vermogensbeheerder NNIP naar de aandeelhouders zal gaan. „Dit zal vermoedelijk een verlaging van de winstvooruitzichten compenseren”, concludeert hij.

ING (+1,3%) krijgt een koopaanbeveling van Deutsche Bank bij een koersdoelstijging van €12 naar 14 per aandeel. Analist Benjamin Goy voorziet na ’solide resultaten’ over het tweede kwartaal „dat de winsten verder zullen stijgen en het kapitaal verder aansterkt.” Geschat rond 11% van de marktkapitalisatie zal komende maanden terugkeren naar aandeelhouders, aldus Goy.

Ahold Delhaize gaat ex dividend, €0,43 per aandeel.

KPN stijgt 0,3%, het telecombedrijf blijft tot en met seizoen 2024/2025 hoofdsponsor van de Eredivisie.

Technologiefonds Prosus laat onderin 2,1% liggen.

Shell verliest met een indexgewicht van 9,9% zo’n 0,6%. Analisten van HSBC schroefden hun aanbeveling voor het Brits-Nederlandse olie- en gasconcern terug van kopen naar houden.

DSM bereikte even een record bij €176,90.

De index wordt teruggehouden door chipmachinemaker ASML (-1,1%), dat een gewicht in de AEX heeft opgebouwd van 19%. Chiptoeleverancier Besi daalt 2,2%. Unilever, met 13,7% weging in de hoofdindex, geeft juist 0,2% steun.

ABN veert op

In de Midkap gaat OCI, producent van meststoffen en chemicaliën, met 1,6% koerswinst mee aan kop.

ABN Amro profiteert met 1,6% koersstijging van de adviesverhoging van Deutsche voor Benelux-banken.

Diervoederproducent ForFarmers zakt 5%. Het meldde in eigen woorden ’teleurstellende’ resultaten. Door forse margedruk en heftige concurrentie daalde de nettowinst met 26%.

Degroof Petercam noemt de resultaten ’duidelijk’ ondermaats. De analist voorziet nu 10% daling van het bedrijfsresultaat over heel dit jaar. ForFarmers zegt desondanks zijn doelen voor 2025 te kunnen behalen. ,,Maar dat wordt meer en meer een uitdaging”, aldus de zakenbank.

Bekijk ook: Fors lagere winst ForFarmers

Logistiek vastgoedontwikkelaar CTP noteert ex dividend, er is €0,17 per aandeel uitgekeerd.

