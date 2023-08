Gerda Verburg baas branche gaswinbedrijven Nederland

Eerder was oud-staatssecretaris Menno Snel voorman van de belangenbehartiger van twaalf bedrijven die een vergunning hebben om in Nederland aardgas op te sporen en te produceren.

Verburg heeft specifiek als rol om het belang van Nederlandse aardgasproductie in de energietransitie naar brandstoffen met minder CO2-uitstoot te behartigen.

„Binnen de vereniging gaat zij deze transitie van de industrie richting de klimaatdoelen leiden”, aldus de woordvoerder van de branchevereniging. Tegelijkertijd moet Nederland ervoor zorgen dat er voldoende energie blijft.

Minister en VN

Gerda Verburg begon in 1980 bij de Christelijke Plattelands Jongeren, kwam in 1982 in dienst van vakbond CNV en werd in 1998 gekozen voor het CDA. Verburg werd minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kabinet-Balkenende IV (2007-2010). Binnen de CDA-fractie werd zij vicefractievoorzitter. In 2010 zag zij af van het fractievoorzitterschap voor het CDA.

Daarna werkte zij voor de Verenigde Naties. Eerst als ambassadeur van Nederland bij de Voedsel- en Landbouworganisaties van de VN, van 2011 tot 2016 in Rome. In 2016 werd zij vervolgens benoemd tot assistent secretaris-generaal om het zogeheten SUN-programma, om wereldwijd landen te helpen hun voedingsprogramma’s te halen, vanuit Genève te leiden. Begin dit jaar keerde Verburg terug naar Nederland.

Lex de Groot, de huidige vicevoorzitter van Element NL en directeur van Neptune Energy Nederland, zegt met Verburg een ervaren internationale bestuurder in huis te halen die het belang van de leveringszekerheid van energie voor huishoudens en bedrijven kan behartigen.

’Betrouwbaarheid’

„We hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk Nederlands aardgas is om onafhankelijk van energie te zijn en om zo betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid van energie te garanderen. Aardgas van eigen bodem onmisbaar in de energietransitie”, stelt De Groot. Verburg zal volgens hem ook gaan werken aan CO2-opslag, waarvoor de weg is vrijgekomen na uitspraak van de Raad van State woensdag. De bestuurder Verburg zal met de windindustrie de uitbouw van waterstof als energiedrager in Nederland helpen uitbouwen, zegt hij.