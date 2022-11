Premium Het beste van De Telegraaf

Afspraak over afzien van alimentatie kan niet: ’Veel trouwerijen op de helling’

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Wat je ook afspreekt op je trouwdag, een streep door de alimentatie zetten kan niet. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Ben je getrouwd of ga je trouwen? Wil je in je huwelijkse voorwaarden de afspraak maken dat jij en jouw partner geen partneralimentatie van elkaar zullen vragen bij echtscheiding? Dat kan niet, oordeelt de Hoge Raad vrijdag. Als de liefde over is, kan de minstverdienende ex dus gewoon naar de rechter stappen voor een bijdrage in het levensonderhoud.