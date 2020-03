Nieuwe baas ING krijgt maximaal €2,1 miljoen

In plaats daarvan vergelijkt ING de beloning voor de top vanaf nu met die van zes grote Nederlandse bedrijven, waaronder ook het mondiaal veel kleinere ABN Amro en Rabobank, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde jaarverslag van de bank. Daarnaast kijkt ING wat er bij zes banken uit de eurozone van soortgelijke omvang wordt verdiend.

ING stelt tot dit besluit te zijn genomen na lang overleg met diverse partijen, van toezichthouders tot aandeelhouders, vakbonden en klanten. Twee jaar geleden kreeg ING een storm aan kritiek over zich heen na een plan om het salaris van topman Ralph Hamers in lijn te brengen met dat van andere grote beursgenoteerde bedrijven uit Europa.

Bij veel Nederlandse klanten schoot het nieuwe jaarsalaris van zo’n €3 miljoen echter verkeerd. Het plan werd uiteindelijk binnen een week afgeblazen.

Bij ING blijft de hoogste baas nu zo’n 1,75 miljoen per jaar verdienen, met kans op een variabele beloning van 20% van dit vaste salaris. Topman Hamers vertrekt overigens later dit jaar bij ING. Hij stapt over naar het Zwitserse UBS, waar de beloning voor de top vier keer hoger ligt.