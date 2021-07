AEX zakt weg onder druk van tech; goed werk Brunel

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,7% in de min op 752,97 punten na een dag eerder nog een recordstand te hebben aangetikt. De Midkap-index valt 0,9% terug naar 1053,8 punten.

De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs kleurden ook rood en zakten tot 1%.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten vrijdag stevige verliezen zien. De Nikkei in Tokio sloot de week af met een min van 1,8%. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds ruim 2%. De Chinese technologiebedrijven, die donderdag nog een stevig herstel lieten zien, kregen opnieuw rake klappen.

Prosus zakt weer weg

In de grotendeels roodgekleurde AEX moet Prosus (-1,4%) weer terrein prijsgeven na de krachtige opleving in voorgaande dagen. Hekkensluiter Adyen kijkt aan tegen een verlies van 1,8%.

Chipfondsen zitten ook in de achterhoede. ASMI en ASML laten 1,5% respectievelijk 1% liggen.

RD Shell beperkt de schade naar een min van 0,2%. Een dag eerder zat het aandeel van de olie- en gasreus nog in de lift na de enthousiast ontvangen resultaten.

Signify is een positieve uitzondering met een plus van 0,2%.

Midkapper Air France-KLM koerst 0,7% hoger. Het luchtvaartconcern leed in het tweede kwartaal een verlies van bijna €1,5 miljard. Wel ziet de luchtvaartcombinatie lichtpunten, want de boekingen lopen deze zomer weer binnen.

Koploper Aperam krijgt er 1,5 bij. Het staalconcern zag de nettowinst bijna verdubbelen in het tweede kwartaal dankzij een gunstige prijsontwikkeling.

WDP klom naar een winst van 0,9%. Het logistieke vastgoedconcern verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een stijging van de winst in de eerste jaarhelft. Ook gaat de vastgoedinvesteerder meer dividend uitkeren.

AScX-fonds Brunel blonk uit met een plus van 4,2%. De detacheerder is positief gestemd over de tweede helft van het jaar met een verwachte groei van de omzet.

Op de lokale markt ging Euronext 2,6% vooruit. De beursuitbater boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst. De exploitant van onder meer de beurs in Amsterdam zag in het tweede kwartaal een recordaantal van 62 beursgangen.

Gratis iedere ochtend meer relevant financieel nieuws in je mailbox? Meld je hier aan.