Terugval in consumentenvertrouwen zet AEX lager

De AEX daalt 0,5% tot 754,3 punten, na donderdag op een record te zijn gesloten. De AMX valt 0,9% terug naar 1053,7 punten.

De overige Europese beurzen zakken eveneens. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX leveren 0,8% in. De Franse CAC 40 houdt het verlies tot 0,4% beperkt.

De economie van de eurozone is weer uit de recessie gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel. In het tweede kwartaal was er weer sprake van groei, na twee eerdere kwartalen van krimp.

Om vier uur bleek dat Amerikaanse consumenten vergeleken met een maand eerder duidelijk minder optimistisch zijn geworden, mede door de sterk gestegen prijzen. Dit drukte op het sentiment. De beursgraadmeters in de VS hadden bovendien last van het tegenvallende kwartaalbericht waarmee Amazon donderdagavond naar buiten trad. De S&P 500 en de Nasdaq-index, waarin deze internetgigant zit, leveren bij sluiting van de Europese beurzen 0,5% respectievelijk 0,8% in.

Krist Plaizier, vermogensbeheerder bij Fintessa, benadrukt dat vooral de Amerikaanse centrale bank (Fed) er deze week voor heeft gezorgd dat beleggers over een breed front in aandelen stapten. „Het openhouden van de Fed over het besluit om te gaan taperen, gaf steun aan de markt.”

De overwegend prima kwartaalcijfers met Shell en Arcelor in de hoofdrol droegen volgens Plaizier ook bij aan de goede stemming. „Shell is met de flinke verhoging van zijn dividend weer in beeld als fonds voor weduwen en wezen.”

Met het zonnige beursklimaat ziet Plaizier vooralsnog weinig beren op de weg. „Door de terughoudendheid bij de Fed en de laagblijvende rente is er nog steeds nauwelijks een alternatief voor aandelen. Breng een goede mix aan met zowel cyclische aandelen als techfondsen om de zomervakantie met lagere handelsvolumes door te komen.”

Prosus zakt weer weg

In de AEX staat Unibail Rodamco Westfield met een koersverlies van 3,8% stevig onderaan. Het vastgoedconcern kwam eerder deze week met een teleurstellend halfjaarbericht naar buiten.

Betalingsverwerker Adyen kijkt aan tegen een verlies van 2,8%.

Prosus verliest 2,1%, omdat Chinese techaandelen vanochtend weer onderuit gingen. De techinvesteerder had zich de afgelopen twee dagen nog aardig kunnen herstellen van de klappen begin deze week.

RD Shell glijdt 1,3% weg. Een dag eerder zat de olie- en gasreus nog in de lift na de enthousiast ontvangen resultaten.

Chemicaliëndistributeur IMCD en verlichtingsbedrijf Signify gaan aan kop met plussen van 1,6% en 1,4%. Voedings- en schoonmaakmiddelenproducent Unilever krijgt er 0,7% bij.

Bij de middelgrote fondsen staat de exploitant van pakketkluizen Inpost met een verlies van 5,8% onderaan, in reactie op de verkoop van 9 miljoen aandelen door grootaandeelhouder Templeton aan institutionele beleggers.

Air France KLM zakt 4,6%. Het luchtvaartconcern leed in het tweede kwartaal een verlies van bijna €1,5 miljard, maar ziet wel lichtpunten.

Bodemonderzoeker Fugro levert 4,2% in. Aperam zakt 0,4%. Het staalconcern zag de nettowinst bijna verdubbelen in het tweede kwartaal dankzij een gunstige prijsontwikkeling.

WDP klimt 1,7%. Het logistieke vastgoedconcern verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar na een stijging van de winst in de eerste jaarhelft.

AScX-fonds Brunel valt in de smaak met een plus van 2,8%. De detacheerder is positief gestemd over de tweede helft van het jaar met een verwachte groei van de omzet.

Op de lokale markt gaat Euronext 5,3% vooruit. De beursuitbater boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst en zag een recordaantal van 62 beursgangen.

