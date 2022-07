Britse verzekeraar Lloyd's verzekert graantransport Oekraïne

Volgens Lloyd’s krijgen schepen die graan en andere voedselproducten vervoeren „betrouwbare dekking” voor de reis, zei Patrick Tiernam, hoofd markten bij de verzekeraar. Dat moet de onlangs gesloten graandeal over de meer dan 20 miljoen ton graan die nog wacht op verscheping „extra bescherming” bieden, aldus Tiernam. „Het herstel van deze graanvoorraden is van vitaal belang om de wereldwijde voedselonzekerheid aan te pakken in deze moeilijke tijden”, zei hij.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss omschreef de verzekeringen als „nog een belangrijke stap” om te zorgen dat de graanexporten de Zwarte Zee kunnen verlaten. De uitvoer van het graan kan de stijgende voedselprijzen en -tekorten tegengaan.

Voor de Russen Oekraïne binnenvielen eind februari waren zowel Oekraïne als Rusland belangrijke exporteurs van graan. Samen zijn de landen goed voor naar schatting een derde van de wereldproductie van tarwe. Na de inval begonnen veel landen Russische goederen te boycotten, terwijl goederen Oekraïne niet meer konden verlaten vanwege de oorlog.

Onlangs sloten Oekraïne en Rusland een deal met Turkije en de Verenigde Naties om de export van graan weer te hervatten via de Zwarte Zee. Enkele uren na de deal volgde een Russische raketaanval op de haven van Odessa. Daardoor was het onduidelijk of de deal uitgevoerd kon worden. Ook moeten er nog mijnen verwijderd worden. Tijdens een bezoek aan Odessa vrijdag zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat de leveringen de komende dagen zullen plaatsvinden.