Wall Street opent vlak

De Dow-Jonesindex van dertig hoofdfondsen noteerde kort na opening een winst van 0,1 procent op 6935 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 721 punten en de door technologiefondsen gedomineerde Nasdaq zakte een fractie tot 1352 punten.

Dinsdag schoten de beursgraadmeters in New York omhoog op het nieuws dat bankconcern Citigroup winst zou hebben geboekt over de eerste maanden van dit jaar. Dat voedde de hoop dat het ergste van de kredietcrisis achter de rug is en beleggers speculeerden dat de overheid snel maatregelen neemt om banken te ontzien van hun verlieslatende beleggingsposities.

Woensdag kreeg de financiële sector een extra duwtje in de rug van Morgan Stanley. Volgens de bank is het tijd dat beleggers meer geld gaan steken in de financials wegens de scherp gedaalde koersen van de afgelopen tijd en de overheidsmaatregelen. Citigroup won 11,7 procent en Bank of America steeg 4,8 procent.