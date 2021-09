T-Mobile Nederland voor ruim 5 miljard euro naar investeerders

Door deze overname grijpt de Indiase miljardair Mukesh Ambani mis. Recente mediaberichten wezen erop dat hij serieuze interesse had en deze maand een bod wilde doen.

Deutsche Telekom had in mei aangekondigd naar de opties te gaan kijken voor de Nederlandse dochter. Die groeide door een fusie met de Nederlandse tak van Tele2 enkele jaren geleden uit tot een geduchte concurrent van KPN en VodafoneZiggo, tot dan toe met afstand de twee grootste partijen op de telecommarkt. Behalve de merken T-Mobile en Tele2 horen ook Ben en Simpel bij T-Mobile Nederland.

T-Mobile laat weten dat er niets zal veranderen aan zijn strategie op de Nederlandse markt. Ook aan de samenwerking met Open Fiber voor het aanleggen van glasvezelnetwerken wordt niet getornd. Investeerders Apax en Warburg Pincus geven aan veel groeipotentie te zien in het bedrijf en willen inzetten op verdere vernieuwing.

Deutsche Telekom was 21 jaar actief op de Nederlandse telecommarkt. Eerst gebeurde dat als partner in Ben, maar in 2003 werden de Duitsers de enige eigenaar en hernoemden ze het bedrijf naar T-Mobile. Enkele jaren later werd branchegenoot Orange gekocht. In 2019 volgde Tele2 en een jaar later werd Simpel overgenomen.

Deutsche Telekom gebruikt een deel van de opbrengsten van de verkoop om zijn belang in de Amerikaanse telecomprovider T-Mobile US te vergroten.

Om half twaalf volgt er een persconferentie. Onze verslaggever Wouter van Bergen @woutervanbergen doet hiervan live verslag.