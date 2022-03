’Nederlander tankt minder en bij goedkopere pomp’

Uit een analyse van transactiedata blijkt volgens de bank dat de pinomzet bij tankstations het afgelopen half jaar veel minder hard is opgelopen dan de gemiddelde brandstofprijs. „Door naar goedkopere locaties te gaan of minder liters te tanken verzachten huishoudens de pijn in hun portemonnee”, stelt de bank donderdag in een rapport.

Ten opzichte van een half jaar geleden ligt de gemiddelde brandstofprijs ruim 30% hoger. De totale waarde van pinbetalingen bij tankstations steeg echter slechts 15%, dus met de helft van de toename van de brandstofprijs. „Dat betekent dat autobezitters de pijn in hun portemonnee hebben verzacht door hun tankgedrag aan te passen.” Dat kan dus door minder te tanken of goedkoper, bijvoorbeeld bij een pomp net over de grens.

De ’gemiddelde adviesprijs’ voor een liter Euro 95-benzine bedraagt donderdag €2,44. Bij veel onbemande pompen betaalt de automobilist ongeveer €0,20 minder. Al ruim een jaar loopt de prijs in snel tempo op, en extra hard sinds de oorlog in Oekraïne uitbrak.

Buitenland

Volgens ING is de stijging van de brandstofprijzen om meerdere redenen slecht voor de Nederlandse economie. „Het bedrag dat huishoudens extra kwijt zijn aan brandstof vloeit dan namelijk grotendeels weg naar het buitenland en kan dus niet binnenlands worden besteed aan iets anders, bijvoorbeeld aan een restaurantbezoek of een uitje in het weekend. Hoe hard dit effect de economie uiteindelijk raakt, hangt af van hoe huishoudens reageren op de flink hogere brandstofprijzen.”

Consumenten hebben vooral geprobeerd de pijn te verzachten door de kosten per tankbeurt te drukken, niet door minder vaak dan normaal naar de pomp te gaan. Het aantal pintransacties ligt nog altijd rond het niveau van een half jaar geleden.

ING vindt het wel goed nieuws dat Nederlanders bezuinigen op brandstof. „Het betekent namelijk dat ze minder hoeven te bezuinigen op andere zaken, zoals een restaurantbezoek of een uitje.”