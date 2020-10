Aantal WW-aanvragen VS loopt verder terug

Een week eerder kwam het aantal steunaanvragen nog uit op 873.000. Dit aantal bedraagt nu voor de vierde achtereenvolgende week minder dan een miljoen. Vooraf werd een afname naar 850.000 voorzien.

Morgen zal er meer duidelijkheid komen over de gang van zaken op de Amerikaanse banensmarkt in september. Naar verwachting zijn er in afgelopen maand 900.000 banen bijgekomen. De werkloosheid zal waarschijnlijk licht zijn gedaald naar 8,2% van de beroepsbevolking. Voor de uitbraak van de coronacrisis het aantal mensen zonder werk veel lager.

Afgelopen woensdag kwam er nog een meevallend cijfer over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven. Er kwamen in de maand september met een toename van 749.000 meer banen bij dan vooraf werd voorzien.

De consumentenbestedingen in de VS kwamen met een plus van 1% over de maand augustus iets hoger uit dan in doorsnee werd voorspeld.

Aan de andere kant zorgden de persoonlijke inkomens in Amerika voor een domper. In augustus kwam er een min van 2,7% uit de bus.