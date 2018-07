'Sterke positie Citigroup'

Pandit zei verder dat de waarde van het aandeel Citigroup geen afspiegeling is van de financiële kracht van het bedrijf. Het aandeel Citigroup is sinds het uitbreken van de kredietcrisis gekelderd en bedraagt nu circa $1. Een jaar geleden was dat nog circa $20.

Volgens de topman is het huidige kwartaal het beste sinds het derde kwartaal van 2007.

Het aandeel Citigroup, dat deel uitmaakt van de Dow Jones, reageerde positief op de uitspraken van Pandit en steeg met 24%. Ook andere financials op de Amerikaanse beurs werden door het nieuws omhoog gestuwd.