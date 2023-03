Premium Het beste van De Telegraaf

EMA vreest ’Amsterdamse toestanden’ naast fonkelduur kantoor ’Reputatie Nederland op het spel door sekspaleis Zuidas’

Het kantoor van de European Medicines Agency (EMA) op de Zuidas. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - De reputatie van Nederland als internationale vestigingsplaats krijgt een flinke klap door het plan voor een ’erotisch centrum’(een sekspaleis als vervanging van raamprostitutie) op de Amsterdamse Zuidas. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is verbijsterd over het gebrek aan sensitiviteit bij het Amsterdamse gemeentebestuur. „De Zuidas is een poort voor zakendoen in Nederland. Het is een internationale showroom, met mooie bedrijven waar we veel moeite voor gedaan hebben om die hier te krijgen”, zegt Robert Tieman van VNO-NCW.