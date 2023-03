Premium Het beste van De Telegraaf

DNB-baas Klaas Knot: ’Snel bezuinigen of belasting omhoog’

Door Martin Visser

Klaas Knot, president van De Nederlandse Bank. Ⓒ Foto Rene Bouwman

De financiële wereld werd opgeschrikt door problemen bij Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse. Na verschillende reddingsoperaties lijkt de rust nu enigszins weergekeerd. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), is ervan overtuigd dat er geen bankencrisis komt in Europa. Hij dringt er voorts bij het kabinet op aan met spoed te bezuinigen of de belastingen te verhogen om het hoge begrotingstekort terug te dringen.