Baas betaalt maand lang alle boodschappen personeel

Ondernemer Joris Toonders (34), oprichter van online bedrijven Yonego, Bambelo en Xpendy, had een origineel cadeau voor zijn meer dan honderd veelal jonge werknemers: zij kregen tijdens een sinterklaasviering als volwassenen ook allemaal een verrassing.

Dat was voor alle personeelsleden een boodschappentas met reclamefolder en gouden envelop. Daar mogen alle bonnetjes van de supermarkt, bakker, slager en groentezaak van december in. „De hele maand december betaal ik alle boodschappen”, vertelt Toonders.

Groot vraagteken

Een limiet is er niet, zegt de ondernemer. „Ik vertrouw al mijn collega’s en hoop dat iedereen er enorm van gaat genieten.” Om hoeveel het dus in totaal gaat kosten weet de ondernemer niet. „Dat zien we begin januari wel. Het is voorlopig een groot vraagteken”, lacht Toonders.

„In ons bedrijf werken we veel met data, dus het is wel gek dat dit nog helemaal onbekend is. Maar dat is geen probleem. Ik weet al wel wat de actie oplevert: dat alle werknemers hier een maand lang veel plezier aan gaan beleven. Dat past ook bij onze cultuur als bedrijf. Ik ben op mijn vijftiende begonnen met Yonego, met het idee dat het bedrijf vijftig jaar bestaat als ik 65 ben. Ik denk dus aan de lange termijn en vindt de bedrijfscultuur heel belangrijk. Dat betekent dat ik wil dat personeel het naar zijn zin heeft.”