Meldpunt voor te late betalingen grootbedrijf

Afgelopen zomer kondigde staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) aan te willen onderzoeken of er overheidstoezicht nodig is op de naleving van betaaltermijnen tussen het grootbedrijf en het midden- en kleinbedrijf. Uit cijfers blijkt dat rekeningen steeds later betaald worden in plaats van eerder.

De ACM verzamelt op verzoek van staatssecretaris Keijzer voor de duur van één jaar meldingen over grootbedrijven die de wettelijke dan wel afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van EZK zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of overheidstoezicht wordt ingesteld.

Als mkb’ers tijdig worden betaald geeft dan hen meer financiële ademruimte en een beter zicht op de bedrijfskas. Vaak is het moeilijk voor kleinere ondernemers om de naleving van overeengekomen betaaltermijnen zelf af te dwingen.

De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb bedraagt momenteel 60 dagen. De ministeries van EZK en Justitie en Veiligheid (J&V) werken aan een wetswijziging om dit te verkorten naar 30 dagen.