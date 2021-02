Platform beursrebellen verdubbeld in waarde met kapitaalinjectie

Met de nieuwe kapitaalinjectie heeft de waarde van Reddit fors doen toenemen. Naar schatting van PitchBook, een leverancier van gegevens over private bedrijven is de waardering verdubbeld naar circa $6 miljard. Tot de grote investeerders behoort onder meer de Chinese internetreus Tencent.

De grote animo bij vooral kleine beleggers om deel te nemen aan het forum van WallStreetBets legt Reddit bepaald geen windeieren. Zo zijn de advertentieopbrengsten omhoog geschoten. In oktober waren in totaal 55 miljoen gebruikers actief.

Shortsellers duperen

Wall StreetBets kwam vorige maand nog prominent in de schijnwerpers te staan. Particuliere beleggers deden via dit platform oproepen op grote schaal onder meer in het aandeel GameStop, een retailer van videogames, te stappen om zo shortsellers te duperen door de koers omhoog te jagen. Ook andere fondsen, zoals bioscoopketen AMC kwamen in het vizier van Reddit-beleggers.

Met het opgehaalde geld wil Reddit de focus gaan leggen op uitbreiding naar internationale markten. Ook wil het bedrijf fors investeren in een uitbreiding van het personeelsbestand. Het aantal werknemers moet dit jaar uitgroeien naar 1400.

Reddit dat gevestigd is in San Fransisco zag in 2005 het licht. Een jaar later nam Advance Magazine Publishers een meerderheidsbelang in het social mediabedrijf.