OM eist taakstraf en geldboete voor Ed Maas

Uit vastgelegde telefoongesprekken komt volgens het OM naar voren dat Maas probeerde de beurskoers te beïnvloeden via het aan- en verkopen van aandelen van zijn bedrijf, onder anderen via multimiljonair Eddy de Kroes en vastgoedondernemer Aad Ruijgrok.

Medeverdachte De Kroes, de enige aanwezige van de drie, hoorde een taakstraf van tachtig uur en een boete van 80.000 euro tegen zich eisen. Het OM eiste zestig uur werkstraf en een boete van 60.000 euro tegen Ruijgrok.

Maakbare koers

De koers van het aandeel VHS was volgens het OM “maakbaar voor Maas”. “Die koers was gewoon wat Maas wilde dat die was. De markt zag daardoor een buitengewoon goed presterend stabiel vastgoedfonds”, aldus de officier van justitie.

De zaak kwam in 2004 aan het rollen toen Staalbankiers, de huisbank van VHS, bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) melding maakte van onregelmatigheden in de aandelenhandel. Staalbankiers schikte in 2007 met justitie voor 400.000 euro.

Leugenachtig

Maas verklaarde, evenals zijn medeverdachten, eerder tegen justitie dat hij alleen begeleidde en niet handelde. Het OM vindt deze verklaringen “leugenachtig”. Verder stelde Maas tijdens zijn verhoor eerder deze week dat hij luisterde naar de bankiers van Staal. “Ik stond een paar jaar geleden nog ramen te wassen. Hoe kan ik dan meer weten?”, aldus de ondernemer. Maar ook dat argument wuifde de officier van justitie weg. “Maas wist donders goed hoe de regelgeving in elkaar stak.”

Het OM twijfelt over het motief van de voormalige directeur van VHS Vastgoed. “Heel veel personen halen het ego van Maas aan als reden om zo te handelen”, aldus de officier van justitie. Zo verklaarde een bankier van Staalbankiers dat Maas zijn imago gestreeld was als er een artikel over VHS in de krant stond. Ook wijst het OM op het mogelijke plan van Maas zijn bedrijf van de beurs te halen. Hij kon dan aan een potentiële koper een stabiele hoge koers laten zien, waardoor hij meer kon vragen.

Een gevangenisstraf voor Maas was volgens het OM “gepast en geboden”, maar justitie heeft rekening gehouden met verzachtende omstandigheden. De zaak was al een keer uitgesteld wegens ziekte van Maas. De schade die verdachte heeft ondervonden, zal “door een veroordeling nog veel groter worden”, aldus de officier van justitie.