Apple: miljoenenorders voor 5G-iPhone

Toeleveranciers moeten rekening houden met meer productiecapaciteit, aldus de technologiereus uit Cupertino volgens bronnen tegenover zijn producenten, aldus Digitimes.

Het aandeel steeg met 1,5% op Wall Street.

De smartphone iPhone 12 komt begin volgend jaar op de markt. Die krijgt, behalve de toegang tot het snelle en krachtige 5G-netwerk en een Qualcomm-chip, ook een serie hardwareverbeteringen.

In plaats van de verwachte 70 tot 80 miljoen bestelde exemplaren van de iPhone 11, denkt Apple voor komende maanden uit te komen op 100 miljoen exemplaren, zo heeft het zijn netwerk met toeleveranciers gemeld.

Extreme toename

Volgens Apple-volger 9to5Mac.com is een stijging 25% toename van orders tot 100 miljoen stuks een enorme inspanning voor Apple. De laatste jaren namen de iPhone-verkopen binnen een bandbreedte van 5% toe of af.

Maar Apple loopt niet voorop: Android-smartphonemakers hebben al series in productie gebracht die toegang bieden tot 5G.

In Nederland zitten onder andere ASML, ASMI en Besi in de keten van direct of indirect aan Apple leverende productiebedrijven.