Fors hogere omzet en winst FrieslandCampina; winstmarge retail onder druk

De netto-omzet kwam in de eerste helft van 2022 uit op €6,6 miljard. Dat is €1,1 miljard meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzetstijging werd vooral gehaald door prijsverhoging van zuivelproducten. Die zijn volgens FrieslandCampina nodig om de ’sterk gestegen grondstofkosten’ te compenseren.

Bekijk ook: Prijsverhogingen op zuivel stuwen omzet FrieslandCampina

Door hogere basiszuivelprijzen en het herstel van kindervoedingsactiviteiten kon de nettowinst van de zuivelcoöperatie met €77 miljoen aandikken tot €139 miljoen. Ook het bedrijfsresultaat groeide fors, van €130 miljoen in de eerste helft van 2021 naar €328 miljoen over de eerste zes maanden van dit jaar.

Melkprijs stijgt hard

Boeren die aangesloten zijn bij de coöperatie zagen de prijs die zijn ontvingen voor hun melk ook flink stijgen. De melkprijs voor leden-melkveehouders van FrieslandCampina steeg ten opzichte van de eerste helft van 2021 met 37,8% naar €51,33 per 100 kilo melk. De biologische melkprijs steeg in diezelfde periode van €49,16 naar €57,31 per 100 kilo melk.

De prijsstijging wordt vooral veroorzaakt door hogere vraag naar melk. Daarnaast is de aanvoer van melk met 4,6% gedaald tot 4,8 miljard kilo. Dat heeft te maken met ledenverlies, slechtere kwaliteit van het kuilvoer en door hoge voerkosten zijn boeren minder gaan bijvoeren, waardoor de melkproductie van de koe afnam.

Over verwachtingen in het tweede halfjaar doet FrieslandCampina geen uitspraken vanwege onzekerheden over kostenstijgingen, de impact van de oorlog in Oekraïne en het verloop van de coronapandemie.