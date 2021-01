Column: Instagram en WhatsApp moeten weer zelfstandig worden

Buitenland

Verontwaardiging om anti-corona protest voor vollopend ziekenhuis Londen: ’Hoax!’

In Engeland is verontwaardigd gereageerd op een protest voor een ziekenhuis in Londen. Dronken demonstranten riepen leuzen als ’Covid is een hoax’. In de hoofdstad is er volgens de cijfers van de Britse gezondheidsdienst in Londen juist sprake van een piek.