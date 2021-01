Nieuwe poging voor megareisfusie Corendon-Sunweb

Financieel

'Van groot belang dat er extra compensatie komt voor horeca'

"Het is van groot belang dat er extra compensatie komt voor de horeca. Dat is hard nodig." Dat zegt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland in reactie op het nieuws dat het kabinet de lockdown wil verlengen en extra steunmaatregelen wil voor ondernemers.