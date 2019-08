Ahold Delhaize voelt Amerikaanse stakingen

Ahold Delhaize zette een omzet van 16,3 miljard euro in de boeken. Dat is bij constante wisselkoersen een groei van 1,5 procent. De stakingen bij winkels van Stop & Shop in de regio New England in de VS duurden elf dagen en hadden een impact van 224 miljoen dollar op de omzet. Ahold Delhaize voorziet in de tweede helft van het jaar geen significante impact van de stakingen meer.

In Nederland zag Ahold Delhaize de vergelijkbare omzet met 3,1 procent aandikken.