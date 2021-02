Blunder overboeking Citibank: klanten krijgen $500 miljoen

Dat heeft een Amerikaanse rechter dinsdag volgens CNN bepaald, verwijzend naar documenten van de zaak.

Citbank werkte als tussenpersoon voor cosmeticabedrijf Revlon. Het zou $8 miljoen aan rentebetalingen overmaken naar bedrijven die aan Revlon hadden geleend.

Per ongeluk boekte het bankenteam bijna het honderdvoudige over. Waaronder nog eens $175 miljoen aan een hedgefonds. Alles bij elkaar rond $900 miljoen.

Na jaar ontdekt

Nadat Citibank de fout bij een jaar later ontdekte, begon het een serie rechtszaken tegen de fondsen. Daardoor kwam bijna $500 miljoen terug, maar een tiental fondsen hield zo’n $500 miljoen vast na de fout van de bank.

Normaal gesproken volgen er straffen voor degene die geld dat ten onrechte is ontvangen uitgeeft. Want fouten bij overboekingen gebeuren geregeld. Maar de wetgeving van de staat New York kent uitzonderingen, in dit geval de de ’discharge-for-value-defense’.

Als de ontvanger recht had op geld, maar niet wist dat het per ongeluk was overgeboekt, dan mogen ze het houden, zo interpreteerde de Amerikaanse rechter volgens CNN het geval bij Citibank.

Volgens de fondsen gingen ze er terecht vanuit dat Revlon geld vooruit geboekt had, in aanloop naar een afbetaling. Ze mochten er dus vanuit gaan dat het geld voor hen was bestemd, zo luidt het oordeel.

,,We zijn zeer gelukkig met het doordachte, gedetailleerde besluit van rechter Jesse Furman”, reageerde Benjamin Finestone, de vertegenwoordiger van Brigade en HPS Investment Partners op de uitspraak in het nadeel van Citibank.

Verkeerde toetsen

Als bewijs voor het gebrek aan moedwil aan de kant van de ontvangers, verwees de rechter naar opgevraagd chatverkeer. Daarin grapte HPS-werknemers onderling.

’Ik vind het echt naar voor de persoon die fat fingered (verkeerde toetscombinatie, red) $900 miljoen verkeerd heeft overgeboekt. Geen goede carrièrestap ..’)

De rechter wees op de reputatie van een van de grootste banken van Wall Street. ’Te denken dat Citibank, een van de meest ontwikkelde financiële instituten in de wereld, een fout had gemaakt die nog nooit was gemaakt, met de omvang van bijna $1 miljard, zou grenzeloos irreëel zijn.’