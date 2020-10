Chinese economie groeit in derde kwartaal met 4,9 procent

De groei is lager dan economen hadden voorspeld, maar ligt hoger dan de 3,2 procent die in het tweede kwartaal werd geboekt. De detailhandelsverkopen stegen met 3,3 procent in september, de industriële productie groeide met 6,9 procent in deze maand. De investeringsgroei versnelde tot 0,8 procent in de negen maanden tot het einde van het kwartaal.

In het eerste kwartaal kromp de economie van het land nog met 6,8 procent, als gevolg van de coronamaatregelen die werden genomen.