Chinese ambassadeur: ’Soevereiniteit Oekraïne moet gerespecteerd’

,,Er zijn claims dat China vooraf wist van de inval”, benoemde hij de Russische agressie.,,Dat Rusland rekent op onze steun. Hadden we inderdaad van de inval geweten, dan zouden we ons best hebben gedaan om het tegen te houden”, nam de diplomaat de twijfels weg over de Chinese stellingname.

,,We zijn voor een snel staakt-het vuren”, herhaalde hij de woorden van de Chinese president Xi Jinping. De vertegenwoordiger voegde eraan toe dat China geen voorstander is van sancties tegen Rusland.

De ambassadeur deed zijn uitspraken tijdens de Witheerenlezing. De lokale Lionsclub had hem hiervoor uitgenodigd in schouwburg De Kring. Tan sprak na Peter Potman, directeur-generaal bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, die zei: ,,Wij roepen China op om de sterke banden met Rusland aan te wenden om tot een wapenstilstand te komen.”

Eerder op de avond liet de ambassadeur al weten: ,,We willen een constructieve rol spelen.” Het antwoord op de vraag hoe die rol eruit ziet, luidde: ,,Het is nu nog niet duidelijk wat effectief kan zijn.”

,,Dit jaar vieren we vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen onze landen”, sprak de diplomaat. Tegelijkertijd haalde hij aan dat China in de ogen van Nederlandse publiek maar weinig goed kan doen. ,,In de ogen van sommigen is China een rivaal.” De beschuldigingen van schending van mensenrechten in China zouden niet op feiten zijn gebaseerd en inzet van gedwongen arbeid zou ,,niet logisch” zijn. Voor bespionering door China zou geen bewijs zijn. Tan zei te hopen dat Europa de ,,vooroordelen” over zijn land achter zich laat: ,,Wij staan klaar om economische samenwerking te stimuleren tussen de Europese Unie en China. Samenwerking is nu meer nodig dan ooit.”

De ondernemer in relatiegeschenken Hans Poulis, eigenaar van IGC International, had als wereldwijde voorzitter van de kamers van koophandel met Hong Kong bemiddeld in de komst van de ambassadeur. Poulis nodigde Eddy Cheung uit, vertegenwoordiger van Hong Kong bij de Europese Unie. ,,China probeert waarschijnlijk in stilte te bemiddelen”, vermoedde Cheung.

Op de middag voorafgaand aan de Witheerenlezing werd de ambassadeur in Roosendaal ontvangen door burgemeester Han van Midden. De diplomaat bezocht met hem onder meer de afvalcentrale PreZero Energy, waar directeur Aletta Roghair hen rondleidde. Daarna was voor de hoge gast de raadszaal van het Oude Stadhuis omgebouwd tot een dinerzaal, waar Restaurant 1857 een feestmaal kwam verzorgen. Meerdere transportondernemers maakten deel uit van het kleine gezelschap, onder wie Wil Versteijnen, topman van BTT Multimodal Group. ,,Wij willen de Chinese treinen ook naar Roosendaal halen”, zei hij. ,,Nu komen ze nog tot in Tilburg: voor de coronatijd waren het er tien per week. Nu zijn het er 4 tot 5 per week. Ze doen er zo’n 15 tot 17 dagen over naar China.”

,,Laat die Chinese trein maar komen!”, zei burgemeester Van Midden. Hij zegt een enorme groei in werkgelegenheid te verwachten van deze zogenoemde Nieuwe Zijderoute. De Rotterdamse gemeenteraad liet eerder al weten de trein niet te hoeven, maar de Moerdijkse burgemeester Aart-Jan Moerkerke, die ook aan tafel zat, lijkt het ook prima. ,,In Moerdijk zit je immers vlakbij Rotterdam”, klonk het. Zo komt de Chinese trein toch vlakbij de Noordzee uit.

,,Wij exporteren goederen en geen politieke systemen”, probeerde de Haagse ambassadeur al eerder de vrees voor de Chinese treinen weg te nemen. Zijn collega in Rusland slaat echter een andere toon aan. Nu veel bedrijven Rusland de rug toekeren, riep de ambassade in Moskou Chinese ondernemers op om meteen hun kans te grijpen en in het gat te springen. Meewarig schudde Tan het hoofd. ,,Misschien is het een onervaren diplomaat die dat zei”, reageerde hij. ,,Goede mensen zijn lastig te vinden. Jongeren werken vaker liever voor het bedrijfsleven dan voor de overheid.”