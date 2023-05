Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe wet Minister kan ingrijpen bij overnames in ’vitale sector’: ’Moeten minder naïef zijn’

Door Leon Brandsema

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). Ⓒ ANP / HH

Den Haag - Met een nieuwe wet hoopt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) meer middelen in handen te krijgen om in te grijpen bij investeringen en overnames die de nationale veiligheid bedreigen. Nederland heeft te lang ’vrij en blij’ zaken gedaan over de grens, ziet de minister: „We moeten echt minder naïef zijn.”