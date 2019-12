Wall Street voorzichtig vanwege Trumpstemming

New York - De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag in de buurt van de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers waren duidelijk voorzichtig. Wall Street hield de ogen gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Ook verwerkte de markt tegenvallende cijfers van pakketbezorger FedEx.