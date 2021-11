’Apple schroeft productie iPad terug om iPhone 13 te maken’

De productie van de iPad was de afgelopen twee maanden de helft van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Ook onderdelen die eigenlijk gebruikt zouden worden voor oudere iPhone-toestellen zijn de afgelopen tijd voor de iPhone 13 gebruikt.

Vanwege fabriekssluitingen in Azië en de toegenomen vraag in de tweede helft van het jaar stond de productie van de iPhone 13 sowieso al onder druk. Maar het bedrijf kon door zijn enorme kapitaal en langlopende overeenkomsten met chipbedrijven de problemen in de toeleveringsketens vooralsnog beter te lijf dan andere bedrijven. Al hebben die problemen Apple in het afgelopen kwartaal wel zo'n 6 miljard dollar aan omzet gekost.

Volgens Nikkei heeft Apple prioriteit gesteld bij de productie van de in september uitgebrachte iPhone 13, omdat het bedrijf daar de komende tijd meer vraag naar verwacht dan voor de iPad. Vooral ook omdat de westerse markten uit de coronacrisis klimmen.