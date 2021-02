’Vlakke AEX in ban van cijfers en Fed-notulen’

Beleggers kijken daarnaast uit naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die later op de dag naar buiten worden gebracht. De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt op basis van de openingsindicatoren vrijwel vlak te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese markten zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen, na de recente sterke koersstijgingen.

De coronacrisis heeft bij Ahold Delhaize gezorgd voor een versnelde groei van de verkopen die het online doet. De verkopen bij webwinkel bol.com namen vorig jaar met ruim de helft toe. Het moederbedrijf van supermarktketen Albert Heijn deed het sowieso goed tijdens de coronacrisis. In Nederland, België en de Verenigde Staten steeg de omzet bij zijn winkels fors. Door lockdowns gingen mensen minder vaak naar de horeca en kochten ze meer in de supermarkt.

AkzoNobel zag de omzet afgelopen kwartaal dalen, maar boekte meer winst dankzij kostenbesparingen. De verffabrikant gaat dit jaar voor 1 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Daarmee wil het bedrijf de aandeelhouders belonen. Akzo heeft aanzienlijk wat geld in kas. Eerder dit jaar wilde de onderneming nog zijn Finse branchegenoot Tikkurila overnemen, maar die koos voor een bod van het Amerikaanse PPG.

In Zürich gaat de aandacht uit naar Nestlé. Het Zwitserse voedingsconcern verkoopt Pure Life en een aantal andere Noord-Amerikaanse watermerken aan de private investeringsbedrijven One Rock Capital en Metropoulos voor 4,3 miljard dollar. De duurdere watermerken Perrier, S.Pellegrino en Acqua Panna maken geen deel uit van de deal. In Londen verwerken beleggers de resultaten van Rio Tinto. De Brits-Australische mijnbouwgroep boekte afgelopen jaar meer winst dan verwacht en verhoogde zijn dividend.

De euro was 1,2078 dollar waard, tegenover 1,2107 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 60,13 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 63,50 dollar.