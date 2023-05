Energiereus RWE vergroot winst dankzij extra groene stroom

Voor het hele jaar 2023 rekent RWE nu op een aangepast bedrijfsresultaat van €5,8 tot 6,4 miljard, meldde het donderdag voorbeurs. Analisten calculeerden vooraf gemiddeld €7,62 miljard in. Het zette vorig jaar €38,4 miljard aan omzet in de boeken.

Zijn nettowinst steeg over het eerste kwartaal tot €1,7 miljard, tegen een kleine plus in dezelfde maanden vorig jaar, zo meldt zijn cfo Michael Müller. Het Duitse conglomeraat uit Essen handhaafde de eerder afgegeven vooruitzichten voor zijn omzet. Ook het aangekondigde dividend van €1 per aandeel blijft overeind, meldde de in omvang vijfde Europese energieproducent.

RWE heeft in het eerste kwartaal van 2023 zijn groene portefeuille van zon- en windparken op zee en op land met 4,9 gigawatt capaciteit uitgebreid, en groeide met 7 gigawatt in totaal. Die stijging werd sterk geholpen door zijn overname van het Amerikaanse Con Edison Clean Energy Businesses, dat een waarde van €6,3 miljard heeft.

Grote orderportefeuille

RWE’s grootste nieuwe projecten zijn nu de offshore windparken Sofia voor de Britse kust (1,4 gigawatt) en Thor in Denemarken (1 gigawatt). Op land gaat de uitbreiding langzamer, aan windenergie heeft het met zeventien projecten 0,6 gigawatt vermogen in Europa en deels in de Verenigde Staten toegevoegd in de eerste drie maanden. In batterijopslag van stroom is de uitbreiding 0,9 gigawatt.

„In het eerste kwartaal van 2023 hebben we 14% meer groene stroom opgewekt dan in dezelfde periode vorig jaar”, aldus Müller. RWE heeft in heel Europa ingeschreven op veilingen voor wind- en zonnestroomparken en verwacht daar ’aantrekkelijke kansen’ te kunnen verzilveren dit jaar bij een al ’goed gevulde’ orderportefeuille.

Concurrent Engie meldde donderdag een omzetstijging met 14% tot €29,18 miljard, zijn ebida ging 17% omhoog op jaarbasis tot €5,43 miljard.

RWE, dat dit jaar een windpark in het Nederlandse deel van de Noordzee vergund kreeg, nam eerder de gasgestookte elektriciteitscentrale Magnum van Vattenfall in de Eemshaven over. In het Verenigd Koninkrijk kocht het concern de Britse zonnecelontwikkelaar JBM Solar.

Windpark IJmuiden

In Nederland exploiteert het ook de Amercentrale in Geertruidenberg. Op verzoek van het kabinet hebben alle energiebedrijven hun kolencentrales, die oorspronkelijk moesten sluiten, open gehouden en hun productie opgevoerd om in de energiecrisis bedrijven en woningen van warmte en stroom te voorzien.

RWE werkt aan het eind vorig jaar in Nederland vergunde windpark Hollandse Kust West, vijftig kilometer van de kust van IJmuiden. Dat park, waar RWE concurrenten Shell, Eneco en Vattenfall aftroefde, levert straks 6% van het Nederlandse stroomverbruik.

Voor volgend kwartaal wacht RWE een tegenvaller: zijn kerncentrale Emsland in Duitsland is gesloten, de bondsregering legde per 15 april de sluiting van alle productie op.