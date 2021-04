Wopke Hoekstra Ⓒ Foto’s : ANP

De minister van Financiën Wopke Hoekstra verhoogde in februari 2019 het staatsbelang in Air France KLM naar 14%. Inmiddels is de koers ongeveer gehalveerd en nu doet Nederland niet meer mee met de aanstaande emissie bij Air France. Dat is maar goed ook.