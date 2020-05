Consumptie implodeert, economie krimpt voor het eerst in zeven jaar

„Dit is een frontale botsing”, aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. „De consumptie daalde in maart met bijna 7%. Dat is de grootste krimp op jaarbasis die we hebben gezien sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Klap in één keer

De Nederlandse economie kromp in het eerste kwartaal van dit jaar met 1,7% ten opzichte van een kwartaal eerder, en met 0,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met dat cijfer lijkt de coronacrisis misschien nog mee te vallen. Maar dit is vertekend omdat de crisis in Nederland pas begon in maart.

„In januari en februari was er nog niks aan de hand”, schetst Van Mulligen. „En toen kwam ineens het coronavirus. Heel lang werd in Nederland gedacht dat het hier nog wel mee zou vallen. In die zin was de crisis redelijk onverwacht. Heel anders dan de financiële crisis in 2008, want toen rommelde het al met hypotheken in 2007. Dit was een klap in één keer.”

Export daalt

Maandcijfers over de hele economie heeft het CBS niet. Maar de consumptie geeft een goede indicatie van wat de Nederlandse economie in maart overkwam. Van Mulligen: „Ook bij de export zie je in die maand een krimp. Dus als we maandcijfers van de economische groei zouden hebben, dan kun je op basis van consumptie en export wel zeggen dat het een heel harde klap is geweest.”

Door de sluiting van tal van branches, zoals horeca en kappers, halverwege maart zijn daar de omzetten ingestort. De horeca had in die maand te maken met een halvering van de bestedingen, aldus Van Mulligen. In totaal gaven Nederlanders aan diensten, zoals restaurant, kapper, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer, in maart 11,8% minder uit.

Zelfs zorg krimpt

Het CBS ziet dat sommige sectoren een forse daling van de productie door hebben gemaakt. „De klap van de coronacrisis kwam voor veel bedrijven hard aan. Niet alle bedrijfstakken werden echter even hard geraakt. Opvallend zijn de dalingen bij de bedrijfstak cultuur, recreatie, sport en overige diensten, de bedrijfstak overheid, onderwijs en zorg en de bedrijfstak handel, vervoer en horeca.”

Opvallend genoeg neemt ook de productie in de zorg af, aldus het CBS. „De krimp van de zorg met bijna 4% is uitzonderlijk en vooral toe te schrijven aan het feit dat er door de coronacrisis per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten zijn geleverd. In ziekenhuizen zijn in de laatste weken van maart veel afspraken en operaties uitgesteld of geannuleerd. Het aantal doorverwijzingen door huisartsen is gedaald en de meeste tandartsen mochten alleen nog maar spoedzorg en semispoedzorg leveren.”

De productie in de industrie bleef ongeveer gelijk, maar daar worden later in het jaar klappen verwacht. De bouw noteerde als een van we weinige sectoren een plusje met 3,1%. Een kwartaal eerder kromp de productie van de bouwnijverheid nog. De groei komt vooral door nieuwbouw van gebouwen en infrastructuur.