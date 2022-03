Oud-topman Wirecard in Duitsland aangeklaagd vanwege fraude

Braun zit sinds juli 2020 vast. Wirecard werd gezien als een Duits succesverhaal. Het bedrijf erkende in 2020 dat bijna 2 miljard euro aan bezittingen op zijn balans waarschijnlijk niet bestonden. Drie dagen later was het financiële concern failliet.

Ondanks eerdere aanwijzingen dat er zaken niet klopten bij Wirecard, reageerden zowel accountants als toezichthouders niet of nauwelijks. Zelf oud-bondskanselier Angela Merkel werd vorig jaar verhoord door een parlementaire commissie in een onderzoek naar de miljardenfraude.