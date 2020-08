Oorbellen van €30.000 foetsie, Fedex-chauffeur ontslagen

Waarschijnlijk niet het Fedex-busje uit het verhaal. Ⓒ Hollandse Hoogte / Gerard Til

Amsterdam - Er was gefilmd hoe ze werden ingepakt en meegegeven aan de Fedex-chauffeur, en er was gefilmd hoe de chauffeur later een veranderde verpakking aan een collega meegaf. Geen twijfel over mogelijk dat de chauffeur de oorbellen met een waarde van €30.000 achterover heeft gedrukt, vindt Fedex.