Voor het eerst in tijden minder AOW’ers, corona lijkt oorzaak

Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in april 220 minder AOW-uitkeringen zijn betaald dan in de maand maart. Andere maanden stijgt dit aantal juist met duizenden per maand. Ook in de maand mei was er een toename van 5310 AOW-uitkeringen.

In totaal ontvangen zo’n 3,5 miljoen Nederlanders een oudedagsuitkering.

In de regionale onderverdeling is te zien dat vooral in de provincies Noord-Brabant (-980) en Limburg (-430) er in april minder AOW-uitkeringen zijn uitgekeerd. Dat zijn de zwaarst getroffen regio’s van de coronapandemie.

Volgens eerdere cijfers van het CBS stierven er in de weken tussen 9 maart en 10 mei bovengemiddeld veel mensen. In totaal is in die periode sprake van een oversterfte van 9000 mensen.