IMCD voert resultaat op in onzekere markt

In de eerste zes maanden van het jaar steeg de omzet met 21 procent tot bijna 1,4 miljard euro. Die groei is voornamelijk het gevolg van overnames vorig jaar, waaronder het Duitse Velox. De resultaten van die ondernemingen worden nu voor het eerst meegenomen in de halfjaarresultaten.

De brutowinst kwam uit op 312 miljoen euro, een stijging van 19 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de brutowinstmarge gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Dat komt doordat de winstgevendheid bij overgenomen bedrijven lager was dan bij IMCD, stelt de chemicaliëndistributeur. Daarnaast droegen plaatselijke marktomstandigheden en wisselkoerseffecten bij aan de geslonken marges. Onder de streep resteerde 64,3 miljoen euro, tegenover een nettowinst van 53,7 miljoen euro een jaar eerder.

IMCD voelde "uitdagende" economische ontwikkelingen in de regio's Europa, Turkije en Afrika, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika. Wereldwijd zijn er zorgen over afzwakkende groei, die verder in de hand worden gewerkt door de slepende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ondanks de onzekerheid, gaat IMCD ervan uit dat het bedrijfsresultaat (ebita) dit jaar hoger zal uitkomen dan in 2018.