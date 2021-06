Anti-witwassoftware op eigen benen gezet na kapitaalinjectie

De financieringsronde is geleid door Inkef Capital, aangevuld door een groep angel-investeerders, waaronder Thijn Lamers en Maikel Lobbezoo (die beide deel uitmaken van het oprichtersteam van Adyen). Tijdens een eerdere investeringsronde staken ook Daniel Ropers (bol.com) en Adriaan Mol (Mollie) geld in het AI-gedreven transactiemonitoringssysteem.

Sentinels is ontwikkeld als reactie op de toenemende druk van toezichthouders op fintechs en traditionele financiële instellingen. Wet- en regelgeving dwingt hen om het witwassen van geld en andere illegale activiteiten die via hun platformen gaan hard aan te pakken. Het systeem wordt onder andere gebruikt door online betalingsverwerker Mollie, Terrapay, Online Payment Platform, Ginger Payments en ManoBank.

Als gevolg van de aangescherpte regelgeving is de financiële sector gedwongen om grote aantallen mensen aan te nemen om verdachte transacties op te sporen. Het merendeel van de meldingen blijkt na intensief onderzoek vals alarm te zijn. Dit resulteert in frustrerend en geestdodend werk voor hoogopgeleide werknemers. Het Sentinels product is ontwikkeld om met behulp van kunstmatige intelligentie en machine learning de valse meldingen te elimineren en zo experts in staat te stellen te focussen op de complexe gevallen van financiële misdaad.