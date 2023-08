Ferrari hard vooruit in China met kwart aan vrouwelijke klanten

Meer dan een kwart van zijn nieuwe- en gebruikte modellen heeft Ferrari in China de afgelopen vijf jaar aan de vrouw gebracht, zo meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Daarmee heeft het Aziatische land een primeur te pakken. In geen enkel land zijn er zoveel vrouwelijke klanten die het iconische automerk hebben aangeschaft.

Divers bestand

Het vrouwelijke klantenbestand van Ferrari in China is divers. Zo lopen onder meer topmanagers in het zakenleven warm voor de sportwagens met de beeltenis van het stijgerende paard. Ook zijn er vrouwelijke ondernemers die zich de peperdure wagens kunnen veroorloven. Vooral na het opheffen van de lockdown zijn de verkopen weer flink opgeveerd.

Ferrari benadrukt dat er een groeiende enthousiasme is bij vrouwen om te kijken naar producten en accessoires van het merk, dat beursnoteringen heeft in Milaan en New York. Ook wordt er op gewezen dat er toenemende animo is voor gesponsorde evenementen van Ferrari, zoals racetraining

Verkopen en beurskoers in de lift

Hoewel Ferrari het op de racebaan opnieuw aflegt tegen Red Bull-icoon Max Verstappen, zitten de verkopen dit jaar stevig in de lift. Naast China doet de Italiaanse automaker ook goede zaken in de VS en Europa. Prijsverhogingen doen weinig af aan de animo bij klanten.

Ook op de beurs maakt Ferrari een prachtige rit omhoog in reactie op de sterke gang van zaken bij het bedrijf. Het aandeel is sinds begin van dit jaar al bijna 40% meer waard. Ferrari-aandeelhouder Exor heeft trouwens een notering op de Amsterdamse beurs.