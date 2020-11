Fugro schikt met beleggers in zaak rond koersval

De VEB stelde eerder Fugro aansprakelijk voor de geleden schade voor aandeelhouders na een recente koersval van het aandeel. De bodemonderzoeker liet na een lek op de eigen website weten dat het in vergevorderde gesprekken met banken en potentiële investeerders was over herfinanciering van zijn schulden en een mogelijke aandelenuitgifte.

Het aandeel Fugro daalde op 15 oktober na de bekendmaking met wel 8,6 procent. Volgens de VEB was het nieuws al uitgelekt op een openbaar toegankelijke testomgeving op de website van het bedrijf. „Op het beleggersforum IEX ontstond vanaf 12.45 uur een discussie over de uitgelekte claimemissie. Pas om 15.05 uur publiceerde Fugro een bericht waarin zij bevestigde in verregaande onderhandeling te zijn met banken en investeerders”, schrijft de beleggersvereniging.

Fugro benadrukt dat het op 15 oktober nog lang niet zeker was dat er een akkoord zou worden bereikt met investeerders en de banken. Bij de presentatie van de kwartaalcijfers op 19 oktober werd de aandelenuitgifte bekendgemaakt.

Nu is afgesproken dat Fugro de VEB-leden en VEB-partners die hun aandelen Fugro op 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en 15:05 uur hebben gekocht in aanmerking komen voor een vergoeding van het verschil tussen aankoopprijs en de door hen gerealiseerde verkoopprijs vóór 20 oktober 2020. Fugro zal de administratieve afwikkeling van de minnelijke regeling en uitkering van de compensatie op zich nemen.