EU-commissaris: 1,5 biljoen nodig tegen coronacrisis

Dat heeft EU-commissaris Paolo Gentiloni (Economie) gezegd in een interview met het Duitse blad Der Spiegel.

"De eurogroep (ministers van Financiën van de eurozone) heeft voorstellen gedaan van meer dan 500 miljard euro ter financiering van gezondheidszorg, werktijdverkorting en steun aan kleine en middelgrote bedrijven. Er blijft minstens 1 biljoen euro over. Dat is ruwweg het bedrag waar we nu mee aan de slag moeten", aldus Gentiloni.