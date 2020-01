Essent: vluchteling aan het werk als energiemonteur

Door de toenemende vraag naar energiebesparende maatregelen, is het bedrijf hard op zoek naar meer dan 1000 extra monteurs.

Essent gaat samenwerken met Refugee Talent Hub, een digitaal platform dat werkgevers verbindt aan statushouders met als doel betaald werk. De samenwerking tussen de twee partijen duurt in eerste instantie één jaar.

Steeds meer mensen verduurzamen hun woning bijvoorbeeld met een warmtepomp, isolatie of zonnepanelen. Voor de installatie van deze maatregelen is specifieke kennis nodig.

In maart 2019 begon het energiebedrijf een wervingscampagne voor monteurs. Het bedrijf liet toen weten 1500 nieuwe krachten nodig te hebben voor de komende drie jaar. Het energiebedrijf ziet graag dat vrouwen zich aanmelden voor het beroep: zij beslaan slechts drie procent van het monteursvak.

Netbeheerder Stedin bedacht in 2018 een soortgelijk initiatief op kleine schaal: tien statushouders kregen een vooropleiding met les over de taal en werkcultuur en stroomden vervolgens door naar een reguliere opleiding tot monteur. Liander, ook een netbeheerder, is afgelopen jaar gestart met het opleiden van een nieuwe groep statushouders. Als de studenten de driejarige opleiding afronden, zijn ze verzekerd van een baan bij het bedrijf.