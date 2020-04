Minder tanken: drastische daling olievraag

De organisatie ziet woensdag de laagste behoefte aan ruwe olie in 25 jaar naderen, vooral veroorzaakt door de coronacrisis. Bedrijven verbruiken minder olie, automobilisten gaan komende weken ook minder op pad.

Over dit hele jaar daalt de vraag met een gemiddelde van 9,3 vaten per dag. Dat is volgens het IEA een record.

In april krimpy de vraag volgens deze organisatie met 29 miljoen vaten per dag. Het recente akkoord tussen oliekartel OPEC en leden zoals Rusland behelsde een afbouw van rond 10 miljoen vaten per dag.

In reactie ging de prijs woensdag met 3% terug tot net $28,80 per vat Brentolie.