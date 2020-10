Kleine verliezen op afwachtend Wall Street, Snap straalt

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,4 procent lager op 28.210,82 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 3435,56 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,3 procent aan tot op 11.484,69 punten.

Beleggers waren vooral gespitst op de uitkomsten van de onderhandelingen over een nieuw steunpakket. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin lijken steeds dichter bij een akkoord te komen. Maar de kans dat er voor de verkiezingen van 3 november een afgehamerde overeenkomst ligt, lijkt klein.

Beige Book

Uit het Beige Book van de Federal Reserve, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, kwam naar voren dat het herstel van de Amerikaanse economie van de coronacrisis vooral onregelmatig verloopt. In de meeste districten is wel sprake van bescheiden groei.

Het aandeel Snap won dik 28 procent. De omzet van het bedrijf viel hoger uit dan verwacht, net als de groei van het aantal gebruikers van Snapchat. Andere socialemediabedrijven gingen in het kielzog mee omhoog. Twitter, Facebook en digitaal prikbord Pinterest stonden ook duidelijk bij de winnaars.

PayPal

Netflix verloor bijna 7 procent. Het concern trok afgelopen kwartaal 2,2 miljoen nieuwe abonnees. Dat waren er veel minder dan de eerste twee periodes van dit jaar toen door het coronavirus veel mensen hun heil zochten bij de dienst omdat andere vormen van entertainment zoals bioscopen, concerten en theaters wegvielen. Ook de winstcijfers van Netflix vielen tegen.

Verder stond betalingsbedrijf PayPal bij de winnaars. Het bedrijf maakte bekend betalingen in cryptovaluta toe te gaan staan. Klanten van PayPal kunnen op het betalingsplatform straks gebruik maken van verschillende munten.

Olieprijs

Verder stonden bedrijven in de energiesector onder druk. Zij gingen in het kielzog van de olieprijs omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd 4 procent goedkoper op 40,04 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent minder op 41,74 dollar per vat.

De euro was 1,1859 dollar waard, tegenover 1,1869 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.