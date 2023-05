Ook cao-akkoord in openbaar vervoer: personeel ontvangt 17% meer loon

Dat zijn vakbonden en werkgevers overeengekomen, melden zij dinsdag. De afgelopen zes maanden waren er verscheidene stakingen in de sector. De cao Multimodaal geldt voor zo’n 1300 mensen bij de bedrijven Arriva, Keolis en Qbuzz.

Staking

De afgelopen tijd werd ook bij de cao streekvervoer regelmatig gestaakt. Daar werd voor de circa 13.000 werknemers begin vorige maand een akkoord bereikt.

„Het was een langdurig traject en we zijn blij dat we eruit zijn gekomen. Niet alleen qua loon, maar ook in het verminderen van de werkdruk”, aldus vakbondsbestuurder Edwin Kuiper.

Al sinds december vorig jaar rommelde het in de sector. Bonden en werkgevers kwamen niet tot elkaar en om de eisen kracht bij te zetten legde het personeel een aantal keer het werk neer. Sinds begin april zaten bonden en werkgevers weer aan tafel.

Om de werkdruk tegen te gaan, is in het nieuwe akkoord afgesproken dat werknemers zoveel mogelijk elke week volgens eenzelfde rooster werken. Het minimum uurloon in de sector gaat omhoog naar 14 euro.