Voormalig DNB-president waarschuwt dat financieel systeem makkelijk vlam kan vatten door rentebeleid ECB Nout Wellink: ’Bankenpijn raakt ook Nederland’

Voormalig DNB-president Nout Wellink: „De impact kan groter zijn dan in 2008.” Ⓒ ANP/HH

Nederland kan ook een klap krijgen van de problemen die zich voordoen bij banken in Amerika en Zwitserland. De economie is al zwak en een bankencrisis zou ons weer in een recessie kunnen duwen. Dat zegt Nout Wellink, oud-president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een gesprek met De Telegraaf.