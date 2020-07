Hulde aan de Amsterdamse frontlinie

Het eerste wat ze wilde is een corona-test. ,,Wat me verbaasde”, kijkt de agente terug, ,,is dat de testen op waren. Twee weken moest ik wachten. Dat vond ik nog het ergste. Je doet gewoon je werk en dan deze onzekerheid. Terwijl ik bij mijn ouders woon.” Muisstil hoorde haar collega’s toe op het Amsterdamse hoofdbureau van politie.

V.l.n.r. Judith van Dam-Kooijman, Renée Riool, vrienden-voorzitter Jaap Rost Onnes, Frank Paauw en Yvonne Booijen-Klous.

Hun collega Jerry Prosetiko had minder geluk. Hij vertelde hoe hij besmet raakte met corona. Vermoedelijk gebeurde dit tijdens zijn werk in een van de cellencomplexen. Hij vertelde over zijn nierbekken-ontsteking, de longontsteking en zijn vermoeidheid. Nietsvermoedend stak hij zijn vrouw aan, die weer twee van haar collega’s infecteerde.

V.l.n.r. agenten Jerry Prosetiko, Camilla Poelman, Jaime Alonso Pulido en Mariska van der Wardt. Ⓒ De Telegraaf

De agent ging 9 maart ziek naar huis, toen nog weinig over het virus bekend was. Twaalf weken later ging hij weer aan de slag, 12 kilo lichter. ,,Nog steeds ben ik aan het herstellen”, besloot hij op fluistertoon omdat harder spreken niet ging.

,,Werken in corona-tijd. Wat dat doet met je eigen veiligheid”, overwoog de Amsterdamse korpschef Frank Paauw. ,,We hebben in de voorste linie gestaan. En beschermingsmiddelen waren aanvankelijk niet voorradig. Nu is ons werk eigenlijk altijd ’gevaar-zoekend’. Maar dit keer met een tegenstander die je niet kan zien.”

De bokaal

De korpschef toonde zijn begrip voor collega’s van alle sectoren van de Amsterdamse politie, waarvan iemand op het hoofdbureau was uitgenodigd. Zij kregen bezoek van de stichting Vrienden van de Amsterdamse Politie, een burgerinitiatief. ,,Niet alleen in Amsterdam, ook daarbuiten is grote bewondering voor het geduld en het begrip dat jullie getoond hebben, om iedereen tijdens deze crisis te helpen. Terwijl jullie zelf opereerden in de frontlinie”, sprak voorzitter Jaap Rost Onnes. Hij had een massief zilveren beker bij zich, afkomstig van de Amsterdamse juwelier Joost Lyppens. ’Met grote dank voor uw inzet. Juni 2020’, liet de stichting erin graveren.

,,Maar we hadden in de beginperiode óók minder inbraken, fietsendieven en autodieven”, zei Remco Dijkstra die werkt op de meldkamer. ,,Bijna een halvering van de misdaadcijfers, denk ik”. Paauw knikte instemmend. ,,En vergaderen via het computerprogramma Teams werkt super. De ervaring is een stap voorwaarts!” In Dijkstra’s ogen is er nog een winstpunt: ,,Iedereen heeft nu een thuiswerk-account, om mails te kunnen afhandelen en voor andere zaken.”

Hij vroeg zijn collega Camilla: ,,Ben je nu voorzichtiger geworden?” Zij antwoordde: ,,Nee. Maar ik heb mijn zakken vol met spuugmaskers!”