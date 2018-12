Japanse economie blijft groeien

Volgens voorlopige cijfers kwam de groei in het derde kwartaal uit op 1,4 procent in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee was wel sprake van een vertraging van de economische vooruitgang, want in het tweede kwartaal kwam het groeitempo nog uit op een bijgestelde 2,6 procent op jaarbasis.

Met name de export joeg de groei aan, geholpen door een gestegen vraag naar auto's en elektronische onderdelen van Japanse makelij. De uitvoer klom met 1,5 procent, terwijl de import met 1,6 procent kromp. De bedrijfsinvesteringen gingen licht omhoog maar de consumentenbestedingen in het land namen af.

Op kwartaalbasis ging de Japanse economie met 0,3 procent vooruit. In het tweede kwartaal bedroeg de groei nog 0,6 procent ten opzichte van de voorgaande periode.

De Japanse overheid kwam ook met gegevens over de industrie. Volgens definitieve cijfers nam de industriële productie in Japan in september met 1 procent af op maandbasis. Op jaarbasis steeg de productie binnen de Japanse industrie met 2,6 procent.